Het Europees Parlement deed water bij de wijn om toch maar een akkoord met de lidstaten te bereiken over de invoering van een coronacertificaat dat vlot reizen binnen de EU weer mogelijk moet maken.

Bij de vierde onderhandelingsronde sloten de Europese instellingen een akkoord over een bindende verordening over het certificaat. Via een QR-code zal het vermelden dat iemand gevaccineerd is, een negatieve PCR-test onderging of al antilichamen opbouwde.

Het Europees Parlement eiste aanvankelijk dat de PCR-tests gratis zouden zijn. Maar dat wilden de lidstaten niet, onder meer omdat dit tot hun nationale bevoegdheden behoort. Daarop stelden de onderhandelaars van het Parlement voor om met geld uit het Emergency Support Instrument tot 550 miljoen PCR-testen te kopen en ter beschikking te stellen van de lidstaten. Als compromis kwam er uit de bus dat er voor 100 miljoen euro gratis tests zullen worden verdeeld. Daardoor zal niet elke Europeaan een gratis test krijgen.

Rode lijn

De stelling van de Europarlementsleden dat de lidstaten geen extra beperkingen zoals quarantaine zouden mogen opleggen aan wie over een certificaat beschikt, was een andere rode lijn voor de lidstaten omdat ook dat tot hun bevoegdheden behoort. Zij wilden een noodrem kunnen inschakelen als de gezondheidstoestand op hun grondgebied weer verslechtert. Nu is afgesproken dat de lidstaten dit alleen kunnen doen als die maatregel proportioneel en tijdelijk is en verantwoord kan worden op basis van data van het Europees Agentschap voor Ziektepreventie, en 48 uur op voorhand aan de Commissie wordt gesignaleerd.

Het certificaat zal de vaccins erkennen die goedgekeurd zijn door het Europees Geneesmiddelenagentschap. Maar om Hongarije aan boord te krijgen, is afgesproken dat lidstaten individueel kunnen beslissen om ook Europeanen vlot toe te laten die gevaccineerd zijn met bijvoorbeeld het Russische Sputnik-vaccin.

Eind juni

De bedoeling is dat alles eind juni rond is. Experts krijgen tegen dan de tijd om alle praktische details uit te werken en alles technisch in orde te brengen. ‘Dit is goed nieuws voor onze burgers. Het zal reizen deze zomer een pak vergemakkelijken’, zo reageerde Tom Vandenkendelaere (CD&V). ‘Met één uniforme Europese aanpak vermijden we 27 verschillende pakketten maatregelen om de grens over te steken. Op deze manier trekken we de economie en het toerisme weer op gang en redden we de zomer.’