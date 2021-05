Waarom Geike Arnaert een bijzonder mondmasker draagt op Eurosong

Hooverphonic-zangeres Geike Arnaert (41) loopt achter de schermen van het Eurovisiesongfestival rond met een bijzonder mondmasker. Geen kapje met rekkers achter de oren. Wel een exemplaar dat ze met een stokje in de hand voor haar mond en neus houdt.

‘De eerste dagen (op het Songfestival in Rotterdam, red.) hadden we niet door dat dát kon eigenlijk, maar we zagen mensen ermee rondlopen’, zegt Geike Arnaert. Met ‘dát’ bedoelt ze haar alternatief mondmasker waarmee ze onder meer op persconferenties wordt gespot.

Het is géén gimmick. Er spelen praktische overwegingen mee: de schmink, en dan in het bijzonder de bezorgdheid dat die wordt weggeveegd. Want iedereen is verplicht een mondmasker te dragen, tenzij op het podium tijdens het optreden of neerzittend. ‘Ik word verschillende keren per dag geschminkt. Als je dat uitwrijft in je masker… Je kunt het bekijken. Het ziet er niet zo lekker uit.’

Hooverphonic-frontman Alex Callier vult aan dat het alternatieve mondmasker ‘niet zo handig’ is. Maar een traditioneel exemplaar dat achter de oren kan gespannen worden, heeft ook nadelen. ‘Al die rekkers en elastieken laten afdrukken in je gezicht na.’ Daarom is het toegestaan om ‘op een Venetiaanse, elegantere manier je masker voor je te houden’, aldus Callier.