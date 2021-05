Sels over bedreiging Van Ranst: ‘Dit is een aanval op de wetenschap’

Luc Sels, rector van de KU Leuven, spreekt zijn expliciete steun uit voor viroloog Marc Van Ranst, die sinds dinsdag ondergedoken zit naar aanleiding van de zoekactie naar militair Jürgen Conings. Die man had expliciete bedreigingen geuit naar Van Ranst.

De bedreigingen die de militair aan het adres van onder meer viroloog Marc Van Ranst uitte, werden meteen ernstig genomen. Niet alleen werden Van Ranst en zijn gezin dinsdagmiddag door de politie in veiligheid gebracht, de politie was ook opvallend aanwezig in Willebroek en op alle invalswegen naar de gemeente.

‘Marc Van Ranst heeft als wetenschapper altijd correct gecommuniceerd naar de bevolking’, zegt Sels. ‘Hij heeft een enorme bijdrage geleverd aan dit moeilijk verhaal, aan wetenschappelijke inzichten die doorheen het jaar geëvolueerd zijn. Ik begrijp dat mensen soms feller reageren op momenten dat ze het moeilijk hebben. Maar wat er nu gebeurt kan niet en mag niet. Dit is een aanval op de wetenschap, een regelrechte inbreuk op iemands integriteit, en kan ik als rector absoluut niet tolereren.’

‘Sommige wetenschappers krijgen aanvallen te verduren via sociale media, en worden dan terughoudender en voorzichtiger met het delen van informatie’, zegt de KU Leuven-rector. ‘Dat beangstigt mij ten zeerste. Als wetenschappers een zekere terughoudendheid voelen om inzichten te delen, zetten we stappen achteruit. Het gaat over wetenschappelijk onderbouwde standpunten, die de maatschappij nodig heeft. Als rector wil ik de verantwoordelijkheid op mij nemen om professoren en wetenschappers te verdedigen.’

Van Ranst zelf liet weten dat ‘de bedreigingen geen indruk op hem maken’.