De Republikeinse gouverneur van Texas, Greg Abbott, heeft woensdag een wetsvoorstel ondertekend dat abortus na ongeveer zes weken zwangerschap verbiedt. De wet geeft burgers ook het recht om artsen aan te klagen die na zes weken nog abortussen uitvoeren. In bovenstaande video is te zien hoe de Texaanse wetgevers juichen nadat Abbott zijn handtekening onder de wet heeft gezet.

De nieuwe wet is de strengste abortuswet in de Verenigde Staten. De verstrenging maakt deel uit van een golf van vergelijkbare abortuswetten die recent zijn doorgevoerd in Republikeinse staten.

Wetgevers die dergelijke wetten steunen, hebben gezegd dat ze ‘Roe versus Wade’ omver willen werpen. Het beroemde arrest van het Hooggerechtshof uit 1973 garandeert het recht op abortus in de vijftig staten. Vrouwen mogen hun zwangerschap onderbreken zolang de baby buiten de baarmoeder ‘niet levensvatbaar’ is, wat neerkomt op een zwangerschap van 24 weken.

Deze week nog opende het Hooggerechtshof de deur voor een dergelijke verwerping van ‘Roe versus Wade’ door in te stemmen met de herziening van Mississippi’s poging om abortussen na 15 weken te verbieden.

Hartslag

De Texaanse wet, die in september van kracht zou worden als hij niet door een rechtbank wordt tegengehouden, staat burgers toe een civiele rechtszaak aan te spannen tegen artsen of iedereen die een vrouw met een abortus helpt zodra er een hartslag wordt gedetecteerd.

In een open brief eerder deze maand zeiden zo’n 200 Texaanse artsen dat ze zich zorgen maakten dat de wet artsen zou blootstellen aan het risico van ‘lichtzinnige rechtszaken die een bedreiging vormen voor ons vermogen om gezondheidszorg te verlenen’.