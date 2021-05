Psychose, de derde partner in Guy’s relatie

Guy woont in de Kempen, heeft altijd graag gefietst, en is psychosegevoelig. Sinds een tijd heeft hij zijn eigen manier gevonden om de aandoening onder controle te houden. Tenminste, dat is wat hij probeert. Want het verhaal van Guy bewijst wat een enorme én levenslange impact een psychische kwetsbaarheid kan hebben op jezelf, als persoon… en je omgeving.