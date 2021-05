Alweer corona op Songfestival: ook Duncan Laurence positief

De winnaar van Nederland in 2019 testte vandaag positief op corona en mag daarom in de finale zaterdag zijn lied ‘Arcade’ niet live brengen.

Het is al de tweede positieve coronabesmetting bij een artiest op twee dagen tijd. Gisteren testte ook een groepslid van IJsland positief, waardoor volgens het reglement van organisator European Broadcasting Union de band niet mag optreden in de tweede halve finale vanavond (en allicht ook niet in de finale zaterdag). Het liveoptreden wordt vervangen door een vooraf opgenomen video van de repetities.

Nu heeft ook Duncan Laurence positief getest. Hij opende dinsdag nog de eerste halve finale met een nieuw nummer. Toen was er nog geen vuiltje aan de lucht, omdat hij de dag voordien een negatieve test had afgelegd in het testdorp aan de Ahoy Arena in Rotterdam.

Maar woensdagochtend vertoonde hij milde symptomen en na een antigeentest bleek dat hij besmet is met corona. De kans dat hij dinsdagavond, toen hij optrad, al positief en mogelijk besmettelijk was, is dus groot. Hij ontving er uit handen van presentator Edsilia Rombley een Global Platinum Award voor het wereldwijde succes van zijn nummer ‘Arcade’.

Dat lied zou hij zaterdag zingen in de finale, maar daar mag hij nu een streep door trekken. Er wordt naar een alternatieve manier gezocht om hem toch te betrekken in de show. De zanger is er, volgens zijn management, alvast het hart van in: ‘Duncan had twee jaar uitgekeken naar dit moment.’

Slechts 16 positieve tests

De EBU komt voor het eerst met cijfers over het totale aantal coronatests en besmettingen om het festival. Sinds de start van de opbouw op 6 april werden ze meer dan 24.400 tests afgenomen bij crewleden, vrijwilligers, artiesten, delegatieleden en de pers. Daarvan waren slechts 16 tests (0.06 procent) positief. Geen daarvan duidde op een besmetting op de Songfestival-site.