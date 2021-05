Om 14.15 uur start in de Kamer het plenaire debat waarin minister van Defensie Ludivine Dedonder (PS) uitleg moet geven over de voortvluchtige militair Jürgen Conings. Volg het debat hier live mee.

Op Vlaams Belang na willen alle partijen weten hoe het mogelijk is dat Jürgen Conings, die door het OCAD gelabeld werd als ‘potentieel gevaarlijke extremist’ toegang had tot het wapendepot van de kazerne in Leopoldsburg. Daar ging hij maandag aan de met raketlanceerders en zware wapens. De politie en het leger zijn sindsdien met man en macht naar hem op zoek.

