In Nederland is ophef ontstaan nadat enkele Kamerleden zich tijdens een plenaire vergadering in de Tweede Kamer niet hielden aan de coronamaatregelen.

Simone Kerseboom van de rechtspopulistische partij Forum voor Democratie (FvD) nam na haar eerste toespraak in de Tweede Kamer felicitaties in ontvangst en kreeg daarbij zoenen en knuffels van partijgenoten Gideon van Meijeren en Pepijn van Houwelingen.

Kamervoorzitter Vera Bergkamp (D66) wees de parlementsleden daarna terecht en voerde meteen een nieuwe regel in: wie van plan is om zich bij felicitaties niet aan de anderhalve meter te houden, moet dat op voorhand bekendmaken. Bergkamp zal de felicitaties in dat geval niet toestaan.