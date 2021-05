Is wegverkeer de grootste bron van luchtvervuiling in Brussel?

Dat hangt af van welke vervuilende stof je bekijkt. Verkeer is met voorsprong de belangrijkste bron van NO x (NO 2 ), en is daardoor een grote oorzaak van luchtverontreiniging. Maar voor fijn stof is de verwarming van gebouwen, vooral door huishoudens, de belangrijkste bron (33%). Ook wegverkeer produceert fijn stof (29%), voornamelijk door de wrijving tussen de banden en het wegdek en tijdens het remmen. Fijn stof door het verkeer wordt dus in mindere mate veroorzaakt door de verbranding zelf. De industrie en het gebruik van producten zijn goed voor 22% van het fijn stof in Brussel, waarvan 20% toe te schrijven is aan tabak.

Voor vluchtige organische stoffen (VOS) zijn de industrie en het huiselijke gebruik van bijvoorbeeld schoonmaakproducten of cosmetica de grootste bron in Brussel (65%). Ook het verkeer draagt er in mindere mate toe bij (15%). Ze komen onder meer vrij door de verbranding uit de tank (de typische benzinestationgeur).