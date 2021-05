Grote brand in woonwijk in Den Haag, bewoners geëvacueerd

In de Nederlandse stad Den Haag woedt sinds de nacht van woensdag op donderdag een grote brand in de Schilderswijk. Dat meldt de lokale brandweer. Om tien uur vanochtend was de brand nog niet onder controle.

De brandweer kreeg rond drie uur ‘s nachts een melding over brand in een huizenblok in de Schilderswijk en rukte daarop met veel materieel uit. De oorzaak van de brand is nog niet duidelijk. Tientallen woningen zijn ontruimd en meerdere huizen zijn onherstelbaar beschadigd.

Omwonenden werd geadviseerd om hun deuren en ramen gesloten te houden. Het vuur is intussen overgeslagen naar een nabijgelegen moskee. ‘Het vuur is razendsnel uitgebreid’, laat een woordvoerder van de lokale brandweer weten. ‘Het is nog niet onder controle, we hebben nog steeds een volle inzet nodig.’

De Haagse burgemeester Jan van Zanen noemt de brand in een reactie aan regionale media ‘verschrikkelijk.’ Volgens hem zijn veel mensen die uit hun huis geëvacueerd zijn ‘geschokt’ en verkeren ze ‘in onzekerheid’.

In de Schilderswijk wonen relatief veel mensen met een niet-westerse migratieachtergrond. In de zomer van 2015 en 2020 was de wijk het toneel van hevige rellen, waarbij met name jongeren zich massaal tegen de oproerpolitie keerden en brandkranen opendraaiden.