School in Menen houdt deuren dicht na dreiging met schietpartij

Op sociale media dreigde een persoon met een schietpartij in het VTI Sint-Lucas in het West-Vlaamse Menen. Een van de directeurs werd met de dood bedreigd. De school houdt uit voorzorg de deuren donderdagochtend dicht. De politie neemt de zaak zeer ernstig.

‘Ik ga iedereen in mijn school afschieten’, klonk het in een bericht op Instagram. De persoon die te zien is in het filmpje heeft een masker op, en lijkt een wapen vast te houden, al is niet duidelijk of het om authentieke beelden gaat. Het is ook niet duidelijk om wie het gaat. In een filmpje op Snapchat klonk het zo: ‘Groote (sic) dag morgen. Klaar voor school shooting vti menen.’ Ook de directeur van het VTI Sint-Lucas Menen werd bedreigd met de dood.

De foto en het filmpje circuleerden al snel onder leerlingen van de middelbare school. Een vader verwittigde de politie. Na overleg met de politie besloot de school donderdag de deuren te sluiten. Leerlingen en ouders werden via Smartschool verwittigd. Leerlingen die al onderweg waren naar de school, werden er opgevangen.

Stefaan Vannieuwenhuyse, woordvoerder PZ Grensleie, laat weten dat de zaak ernstig genomen wordt. ‘We zijn volop bezig met het onderzoek. We doen er nu alles aan om de identiteit van de persoon te achterhalen. Is het een tiener? Is het een leerling van de school? Er zijn nog veel vraagtekens.’

‘We handelen proportioneel. Het gaat om jongvolwassenen en dan moeten we opletten. Zeker gezien de zaak met de Limburgse militair moeten we opletten met copygedrag.’