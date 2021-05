Vakcentrales staken tegen loonakkoord

De twee grootste centrales van de vakbonden ACV en ABVV hebben een stakingsaanzegging ingediend uit onvrede met het loonakkoord dat binnen de federale regering werd bereikt.

De vakbonden willen de druk op de politiek opvoeren en de werknemers in de bedrijven de mogelijkheid geven actie te voeren voor hogere lonen. Dat heeft de krant De Tijd gemeld, het nieuws werd bevestigd.

ACVBIE, de christelijke centrale voor de bouw-, industrie- en energiesector, en de Algemene Centrale van het ABVV, actief in dezelfde sectoren, vinden het ­onlogisch dat de regering vasthoudt aan een loonmarge van 0,4 procent voor alle bedrijfs­takken. Zij vragen dat binnen de sectoren werkgevers en vakbonden zelf afspraken kunnen maken. ‘Er zijn sectoren, zoals ­scheikunde en bouw, die het beter doen dan voor corona,’ zei ACVBIE-voorzitter Patrick ­Vandenberghe.

De twee vakcentrales dienden, een stakingsaanzegging in die loopt tot 10 juni, dat is de dag waarop de bemiddelingspoging van de regering afloopt. De vakcentrales hopen dat de wet van 1996, die vastlegt dat de loonkosten niet meer mogen stijgen dan in de buurlanden, wordt herzien.