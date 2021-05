AA Gent wint met 2-0 van Standard en komt opnieuw naast KV Mechelen op kop in de Europe play-offs.

AA Gent heeft zich verzekerd van een rechtstreeks duel om het Europees ticket in de Europe play-offs tegen KV Mechelen. De Buffalo’s wonnen met 2-0 van Standard, waardoor de Buffalo’s en Malinwa zaterdag om 20u beslissen wie het laatste ticket naar de Conference League grijpt.

Terwijl Hein Vanhaezebrouck opnieuw het zelfde elftal aan de aftrap bracht, kampte Mbaye Leye met een waslijst aan afwezigen. En de Luikse defensie bleek al snel niet bepaald bedrijfszeker: na een snedige Gentse aanval bediende Kums knap Malede en de Israëli werkte kurkdroog af (1-0). De fel gehavende Rouches ontsnapten aan meer averij omdat Kums en Odjidja in de zone van de waarheid verzuimden om de partij al voor rust te beslissen.

Tijdens de pauze wist Leye zijn spelers duidelijk op te monteren. Standard kwam heel gretig uit de kleedkamer, terwijl de Buffalo’s zich bijzonder slap presenteerden in deze fase van de wedstrijd. Maar dat Luikse overwicht leverde amper concreet doelgevaar op. Toch ergerde HVH zich duidelijk omwille van het gebrek aan scherpte een flink aantal van zijn spelers. En bijna strafte Klauss die Gentse laksheid af: Siquet verstuurd een loepzuivere voorzet maar de Braziliaan besloot nipt naast.

Gent leek na die waarschuwing opnieuw wat meer bij de les maar toch groeide de onrust in het team zienderogen. De Buffalo’s sleepten zich naar het einde. De Gentse bank hield de adem in toen Standard nog een laatste keer richting Bolat opstoomde maar de ervaren doelman stond pal en pakte zijn tiende clean sheet van het seizoen. En Yaremchuk – nog steeds op jacht naar het doelpuntenrecord van Eric Viscaal – zette in de toegevoegde tijd de eindstand op het scorebord.