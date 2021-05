Franstalige jonge artsen staken, Vlamingen akkoord met nieuw statuut

Er is een akkoord tussen de ziekenhuizen en artsensyndicaten over een verbeterd ­statuut voor artsen-specialisten in opleiding.

Na ruim een jaar onderhandelen kwam er gisteren een akkoord uit de bus voor een nieuw statuut en betere sociale ­bescherming voor artsen-specialisten in opleiding. Het gaat onder meer om een ­basisloon, een wachtvergoeding, vakantie en ­ouderschapsverlof. Een voltijdse tewerkstelling zal 48 uur per week beslaan, met wachtdiensten erbij 60 uur.

Een onafhankelijk orgaan zal toezien op de naleving van de nieuwe maatregelen. Aan het ­pensioen moet later nog gewerkt worden.

‘Er zijn stappen vooruitgezet, wij gaan dit akkoord verdedigen’, zei Jonas Brouwers, voorzitter van de Vlaamse Vereniging voor Arts-Specialisten in Opleiding (Vaso), die als waarnemer mee aan tafel zat.

‘Totaal niet gehoord’

Aan Franstalige kant werd ­teleurgesteld gereageerd. ‘We werden totaal niet gehoord’, liet ­Jean-Michel Mot van de vereniging Cimacs optekenen.

Vanaf vandaag gaan de Franstaligen staken. Hun stakingsaanzegging loopt voor onbepaalde duur. Het is uitkijken welke gevolgen dat zal hebben in de ziekenhuizen. De Franstalige artsen in opleiding spelen het spel al sinds het begin harder.

De Belgische ziekenhuizen toonden zich in een persbericht tevreden over het bereikte akkoord. ‘Er is een uniforme regeling voor heel het land. Dat creëert duidelijkheid en zekerheid voor alle ­betrokken partijen’, klonk het. De overeenkomst treedt in ­werking vanaf het academiejaar 2021-2022 en zal binnen de twee jaar geëvalueerd worden.

Minister van Volksgezondheid Frank Vandenbroucke (Vooruit) engageerde zich voor 20 miljoen euro extra, zodat er nu 30 miljoen euro voor vrijgemaakt wordt.

Artsen-specialisten in opleiding hebben een apart statuut dat sinds 1983 onveranderd is. Er heerste al lang onvrede over wantoestanden, zoals overuren die niet betaald werden en niet gerecupereerd konden worden.