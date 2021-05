NMBS pakt uit met flexibel abonnement voor telewerk

De NMBS voert flexibele abonnementen in, op maat van pendelaars die slechts twee à drie keer per week naar kantoor gaan.

Corona heeft telewerk het afgelopen jaar een stevige impuls gegeven, en dat heeft een zware impact gehad op het aantal treinreizigers – dat nog steeds de helft lager ligt dan voor de pandemie. De NMBS verwacht dat telewerk zal blijven. ‘Voor corona werkte al 40 procent van onze reizigers een dag per week thuis, maar bevragingen leren ons dat in de toekomst 60 procent twee à drie dagen per week van thuis uit zal werken’, zegt NMBS-woordvoerder Dimitri Temmerman. Ook projecties van het Federaal Planbureau tonen dat telewerk meer mensen uit de trein dan uit de wagen haalt (DS 20 november).

Voor die mensen is een standaardabonnement niet meer interessant, vreest de NMBS. Daarom voert het spoorwegbedrijf een flexibel treinabonnement in, dat op de leest geschoeid is van pendelaars die twee of drie keer per week naar kantoor sporen. Gisteren werd aangekondigd dat in juni een proefproject start voor 6 à 7.000 werknemers. Na een evaluatie is het de bedoeling om het systeem vanaf 2022 uit te rollen voor zowel particulieren als voor bedrijven en instellingen.

Alleen voor smartphone

Bij het zogenaamde Flex Abonnement kan de klant kiezen om ofwel 80 of 120 dagen naar keuze binnen een periode van 12 maanden van en naar een vaste werkplek te reizen, of 6 of 10 dagen naar keuze per maand. De pendelaar moet zelf op voorhand de dagen selecteren, de treinbegeleider controleert die dan aan de hand van een QR-code. Het Flex Abonnement is alleen weggelegd voor smartphone-gebruikers, de bestaande papieren abonnementen blijven gewoon bestaan.

De flexibele formules zijn goedkoper dan de bestaande standaardabonnementen, waarmee reizigers nu zeven op zeven tussen twee stations kunnen reizen. Voor 120 dagen betaal je 82 procent van de prijs, voor 80 dagen is dat 62 procent, zegt Temmerman. Voor veel werknemers van wie de werkgever het abonnement betaalt, zal dat prijsverschil niet zo veel uitmaken, maar wie een mobiliteitsbudget krijgt, kan bij telewerk dus meer spenderen aan andere vervoersmodi.

Maar waar de formule voordeliger is voor werknemers en bedrijven, ziet de NMBS een belangrijke bron van inkomsten afbrokkelen – terwijl corona vorig jaar al tot een verlies van 360 miljoen euro heeft geleid. Het spoorweg­bedrijf verkocht vorig jaar 320.000 abonnementen. Ze zijn ruwweg goed voor 70 procent van de 450.000 reizigers die dagelijks heen en weer reizen – goed voor 900.000 ritten per dag. ‘Maar als we niets doen, zal het verlies van inkomsten nog hoger liggen’, zegt Temmerman. Voogdijminister Georges Gilkinet (Ecolo) denkt dan weer dat de nieuwe formules net meer mensen de trein zullen doen ‘ontdekken’.