Koningin Máxima wordt vijftig en kan geïnterviewd worden: is dat niets voor Van Nieuwkerk? Matthijs meets Máxima. Klinkt goed. Oké, Matthijs is vooral geïnteresseerd in boeken en Franse chansons, maar hij is eeuwig enthousiast en kan op schalkse wijze een lastige vraag stellen. Deal: Matthijs van Nieuwkerk wordt het.

Of het echt zo is gegaan in het kantoor van de NPO-hoofdredactie, weten we niet, maar feit is dat we hem met gezwinde tred naar Huis ten Bosch zagen stappen. Waarom heeft hij een te korte broek aan, was ...