Geen Europees voetbal voor KV Oostende na nieuw spektakelstuk tegen KV Mechelen (2-2)

Vaarwel Europees voetbal voor KV Oostende: door een gelijkspel tegen KV Mechelen (2-2) zijn de Kustboys uitgeschakeld voor de vijfde plaats. KVO kwam al vroeg op een dubbele voorsprong via Sakala, maar liet zich na de rust nog de kaas van het brood eten. Maliwa maakte de match met tien vol na rood voor Vranckx. Als Gent tegen Standard verliest, is KV Mechelen zeker van Europees voetbal.

Acht goals tijdens de heenwedstrijd in Mechelen: dan weet je dat het aan zee wel eens een onderhoudend onderonsje kon worden. KV Oostende moest winnen van Maliwa om nog een waterkansje op de Conference League te behouden, en het vloog er meteen volle gas in. Na een verstikkende openingsfase prikte Sakala in minuut vijf al de openingstreffer door de benen van Thoelen nadat Vranckx zich veel te slap liet aftroeven in de zestien.

Even later mikte Hjulsager net naast. Mechelen liet zich langs alle kanten rollen, al kwam Hairemans wel plots oog in oog met Hubert. Die pakte van dichtbij - de grensrechter had ook gevlagd voor buitenspel.

Sakala neemt afscheid zonder hattrick

Oostende bleef de meest dominante ploeg en had halfweg de eerste helft al een dubbele voorsprong vast. Ndicka bediende Sakala, en die schoot z’n zestiende van het seizoen binnen. Het zou een feestavond worden voor de Zambiaan, want voor de aftrap werd hij (samen met Vandendriessche) uitgezwaaid tijdens z’n laatste thuismatch voor KVO. Eigenlijk kon hij dat met een zuivere hattrick doen: Sakala kopte van dichtbij nog voor de rust onbegrijpelijk naast, en kort daarna zoefde een schicht van de spits naast de winkelhaak. We hoorden ze bij Rangers, zijn nieuwe ploeg, tot aan de Belgische kust kirren van de pret.

Maar Mechelen was nog niet dood: kort voor de rust trof Shved vanuit een scherpe hoek de paal, net na de koffie tekende Druijf voor de aansluitingstreffer nadat Bataille schlemielig onder de bal ging. De druk van de bezoekers ging in één ruk omhoog, Oostende riep rampspoed over zich af. Het deksel op de neus volgde: op het uur kopte Bateau de gelijkmaker binnen op corner. Oostende moest nu weer een tandje bijsteken als het überhaupt nog wou méédoen. En als Mechelen niet won, kon Gent later vanavond nog dichter sluipen. Erg link allemaal.

Slotoffensief levert niets op

Het slotkwartier ging in, het finalespel kon beginnen: De Camargo kopte van dichtbij te zacht in de handen van Hubert. Uiteindelijk was KV Oostende vooral aan zet nadat Vranckx tien minuten voor tijd uitgesloten werd na een tweede gele kaart. Het slotoffensief(je) van de Kustboys leverde niets meer op: KVO ligt zo uit de race voor de vijfde plaats. Als Gent vanavond een punt pakt tegen Standard, speelt het zaterdag op KV Mechelen in een rechtstreeks duel voor de Conference League.