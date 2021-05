Remco Evenepoel ontgoocheld na tik: ‘Mijn benen voelden eerder leeg aan’

Remco Evenepoel heeft woensdagavond kort gereageerd via de ploeg na zijn tijdsverlies in de elfde etappe van de Giro d’Italia. ‘Het was niet mijn beste dag.’

‘Ik verloor spijtig genoeg twee minuten’, reageert de wielrenner. ‘Het was niet mijn beste dag. Ik leed geweldig op de tweede grindsector, daarna op de derde wanneer ze begonnen te sprinten. Ik voelde dat de benen eerder leeg aanvoelden. Dat is de reden waarom ik in laatste positie reed en niet langer kon volgen. Dat is de manier waarop mijn lichaam reageerde na elf dagen koers op rij en zo’n lange periode zonder koers.’

Toch blijft Evenepoel ook nog positief. ‘Ik dank mijn team en João voor het werk dat hij voor me deed vandaag, van de start tot de finish. Dit is geen goed resultaat, maar ik sta nog altijd zevende in mijn eerste grote ronde en ik blijf vol vertrouwen. Het is nog een lange weg naar Milaan.’