‘Chinese intimidatie is futiel’

Zolang Peking de sancties tegen instellingen en parlementsleden in de EU niet opheft, werkt het Europees Parlement niet mee aan de ratificatie van het investeringsakkoord met China.

Het Europees Parlement keurt vandaag een resolutie goed over China die aan duidelijkheid niets te wensen overlaat. De directe aanleiding zijn de recente Chinese sancties tegen Europese denktanks en (Euro)parlementsleden. Peking reageerde daarmee op de Europese sancties tegen vier lokale leiders in de regio Xinjiang die verantwoordelijk worden gehouden voor de onderdrukking van de Oeigoeren. Volgens de resolutie vormen die sancties de meest recente episode in een toenemende ‘confronterende benadering van de leiding van de Chinese communistische partij’. Ze vormen ‘een onderdeel van een inspanning om het debat over China wereldwijd te controleren en te bepalen welke discussies wereldwijd toegelaten zijn’. Het Europees Parlement ziet dat als ‘deel van een totalitaire dreiging’.

De Chinese sancties zijn ‘een aanval op de vrijheid van meningsuiting, op de academische vrijheid en het internationale begrip van universele mensenrechten’. De Europarlementsleden benadrukken dat de ‘intimidatiepogingen futiel zijn’ en dat ze ‘de schendingen van de mensenrechten en inbreuken van het internationaal recht’ zullen blijven aanklagen. Ze verwijzen naar de ‘acties tegen de Oeigoeren en andere etnische minderheden, het neerslaan van de democratie in Hongkong en de toenemende agressieve benadering in de Straat van Taiwan’.

‘Met deze resolutie trekt het Parlement een duidelijke grens’, zegt Kathleen Van Brempt (Vooruit), die coördinator is van haar fractie inzake handel. ‘Er wordt niet gesproken over het investeringsakkoord met China zolang de sancties tegen democratisch verkozen parlementsleden en Europese instanties openstaan. Maar zelfs dan blijft de goedkeuring allerminst evident. China is geen gewone handelspartner. Er is een lange lijst van maatregelen waarvan wij verwachten dat de Commissie die eerst in orde brengt. Dat gaat van een verbod op goederen die onder dwang werden geproduceerd, cyber­security tot maatregelen die de Europese economie moeten beschermen tegen oneerlijke concurrentie door Chinese staats­bedrijven. En ook over klimaat en mensenrechten zijn we allerminst uitgepraat.’