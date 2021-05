Demi Lovato identificeert zich als non-binair

‘Ik verander mijn voornaamwoorden officieel naar die/hen’, heeft artiest Demi Lovato aangekondigd in een promovideo voor hun nieuwe podcast, 4D with Demi Lovato, waarin thema’s als mentale gezondheid en identiteit aan bod komen.

‘Het voorbije anderhalf jaar heb ik veel aan mezelf gewerkt, en ben zo tot de openbaring gekomen dat ik non-binair ben’, zei Lovato (28) in het promofilmpje. ‘Dit laat mij toe om me het meest authentiek mezelf te voelen.’ In de eerste aflevering van de podcast 4D with Demi Lovato bespreekt Lovato hun zoektocht naar hun genderidentiteit, in de hoop het thema zo bespreekbaarder te maken voor jongeren die zelf worstelen met hun genderidentiteit of geaardheid.

De term non-binair wordt gebruikt door mensen die zich niet herkennen in de klassieke tweedeling in man en vrouw, en alle verwachtingen en rollen die de binaire gendernormen daaraan koppelen. Non-binaire personen gebruiken vaak de voornaamwoorden ‘die/hen/hun’ om naar zichzelf te verwijzen, in plaats van ‘hij/hem/zijn’ voor mannen of ‘zij/haar/haar’ voor vrouwen.

‘Ik ben nog steeds aan het bijleren, en ik beweer ook niet dat ik een expert of woordvoerder ben. Ik doe dit voor diegenen die hun verhaal nog niet hebben kunnen delen met de personen die ze graag zien. Ik stuur heel veel liefde jullie kant uit’, zei Lovato. Lovato laat zich in de podcast bijstaan door auteur en performer Alok Vaid-Menon, een bekende non-binaire activist.

Seksueel misbruik

Demi Lovato begon hun carrière als kindsterretje in de kinderserie Barney & friends, maar werd vooral bekend als tiener door hun werk voor Disney Channel. Lovato speelde onder meer mee in de filmreeks Camp Rock aan de zijde van Joe Jonas, en in de serie Sonny with a chance. Later begon die een succesvolle solomuziekcarrière. Ondertussen heeft die al zes studio­albums uit en deed die dienst als jurylid in de Amerikaanse versie van talentenjacht X factor.

In de Youtubedocumentaire Demi Lovato: dancing with the devil vertelde Lovato eerder dit jaar openhartig over hun worstelingen met hun mentale gezondheid en alcohol- en drugs­problemen. In 2018 werd die na een overdosis drugs opgenomen in het ziekenhuis. In de documentaire vertelde Lovato dat die na de overdosis drie beroertes en een hartaanval overleefde. In dezelfde documentaire getuigde die ook over seksueel misbruik tijdens hun Disney-jaren.

‘Elke dag krijgen we een nieuwe kans om te zijn wie we willen zijn’, schreef Lovato bij het promofilmpje voor hun nieuwe podcast op Instagram.