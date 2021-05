Bitcoin krijgt klappen na waarschuwing uit China

De bitcoin nam een forse duik na een waarschuwing van Chinese bankenfederaties.

De virtuele munt verloor tot 30 procent, om nadien wat te stijgen. De duik volgt op een Chinees schot voor de boeg: Chinese bankenfederaties waarschuwden hun leden dat cryptomunten geen echt geld zijn, waarmee kan worden betaald.

Rond 15.30 uur was een bitcoin 23 procent minder waard op een koers van 33.710 dollar. Voordien was de cryptomunt gedaald tot 30.016,83 dollar. Het absolute hoogterecord dateert nog maar van 14 april, toen er 64.869,78 dollar in één bitcoin gingen. Aan de huidige koers staat de munt wel nog boven het niveau van begin dit jaar.

Ook andere cryptomunten zoals Ethereum en Dogecoin deelden in de klappen. Op een bepaald moment stonden ze respectievelijk op 28 procent en 30 procent verlies.

Vorige week daalde de koers van de bitcoin ook al flink nadat Elon Musk had bekendgemaakt dat Tesla uit milieu-overwegingen stopt met het accepteren van betalingen in bitcoin.