Dit vond de buitenlandse pers van het optreden van Hooverphonic op Eurovisiesongfestival

Opluchting bij Hooverphonic: de band van Alex Callier, Geike Arnaert en Raymond Geerts stootte dinsdagavond door naar de finale van het Eurovisiesongfestival met het nummer The wrong place. Wat vonden buitenlandse kenners van de Belgische prestatie?

Hooverphonic trad tijdens de eerste halve finale dinsdagavond als elfde land van de zestien op. Het tragere The wrong place viel op, niet alleen door de perfecte zang van Geike Arnaert maar ook door de soberheid van de act. Weinig toeters en bellen, het is meestal geen succesformule voor de overwinning op een Eurovisiesongfestival, maar deze keer wordt het wel gesmaakt. Arnaert, voor de gelegenheid in een glinsterende zwarte jurk, bezorgde Hooverphonic een plaatsje in de finale.

Niet op de verkeerde plaats

De Britse televisiepresentator Graham Norton vond de act van Hooverphonic briljant. ‘Hooverphonic is zeker niet op de verkeerde plaats’, schreef hij op Twitter, met een kwinkslag naar de titel van het nummer. ‘Een briljante performance.’

Een van de beste bands

Volgens het Griekse ZNews bewees Hooverphonic tijdens de halve finale dat ze ‘een van de beste bands zijn in de wereldmuziek’.

De ‘oudste’ band

De Indische krant Firstpost stond stil bij het ‘ingetogen optreden’ van Hooverphonic, maar ook bij de leeftijd van de bandleden. ‘De ervaren Belgische band Hooverphonic heeft de oudste artiest op het evenement van dit jaar, de 61-jarige Raymond Geerts.’

Dubbelganger

De Daily Record stond niet stil bij de zangprestaties van Geike Arnaert, wel bij haar looks. Arnaert lijkt volgens de Britse krant immers als twee druppels water op de Schotse zangeres Lulu Kennedy-Cairns, die in 1969 de overwinning op het Eurovisiesongfestival binnenhaalde voor het Verenigd Koninkrijk. Een overwinning die ze trouwens moest delen met Frankrijk, Spanje en Nederland, want het reglement van het Eurovisiesongfestival was destijds nog niet voorzien op een gelijke eindstand van verschillende nummers.

Grootste applaus

Volgens de Nederlandse NOS was het applaus voor de Belgische inzending in de perszaal het grootst. ‘Het hardst werd gejuicht voor België in de perszaal’, schrijft redacteur Jorn Kompeer, die er aanwezig was.

Underdog van het jaar

Op de Songfestivalsite Wiwibloggs wordt Hooverphonic omschreven als de ‘underdog’ van het jaar. ‘De kijkers moeten zien dat dit professionalisme is’ en ‘België kan echt winnen met deze prestatie’ is meermaals neergeschreven.

Rustig hoogtepunt

Volgens De Telegraaf-journalist Richard van de Crommert zette Hooverphonic een rustig hoogtepunt neer. ‘België brengt een kwalitatief en rustig hoogtepuntje tijdens deze eerste halve finale in Rotterdam. Het lied is spookachtig, donker, mysterieus en tegelijkertijd een meesterwerk. Heerlijke stem van de zangeres’, schreef hij op Twitter.