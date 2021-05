Voor de komst van Toni Petersson zagen weinigen brood in de Zweedse havermelkmaker Oatly. Vandaag investeren sterren als Jay-Z en Natalie Portman in het bedrijf, dat zich opmaakt voor een beursgang van 10 miljard dollar.

Ooit was Toni Petersson (53) overdag eigenaar van een toprestaurant in Malmö en runde hij ’s nachts een van de meest trendy nachtclubs in de Zweedse stad. Maar toen hij in 2012 na tal van marketingavonturen ...