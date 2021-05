Een zesjarig Palestijns meisje werd zondag in Gaza vanonder het puin gered nadat haar huis was verwoest door een Israëlische aanval. Haar moeder en alle vier van haar broers en zussen kwamen om het leven.

Het geweld in de regio heeft sinds 10 mei het leven gekost aan zeker 217 Palestijnen, onder wie 63 kinderen, zo blijkt uit cijfers van het ministerie van Volksgezondheid in Gaza. Volgens de Palestijnse Autoriteit werden ook 24 Palestijnen gedood op de Westelijke Jordaanoever en in dezelfde periode zijn ook 12 Israëliërs om het leven gekomen.