IJsland kan door coronabesmettingen niet live optreden op het Songfestival

Nu ook een lid van de IJslandse Songfestivalinzending positief heeft getest op corona, zal de groep niet live optreden in de halve finale en de eventuele finale. In de plaats wordt een repetitievideo getoond.

De Ijslandse groep Daði og Gagnamagnið is een van de topfavorieten op deze editie van het Songfestival. Vorig jaar was het bij de afgelaste wedstrijd nog de gedoodverfde winnaar met het nummer ‘Think about things’, dat een wereldhit werd. Dit jaar neemt de groep deel met ‘10 years’, een al even aanstekelijk disconummer met nerdy danspasjes, cartooneske visuals en plastic instrumenten.

Afgelopen zondag testte een lid van de IJslandse delegatie positief op corona, waardoor de rest van de groep in quarantaine moest en forfait gaf voor de openingsceremonie op de turquaze loper. Op woensdag 19 mei testte ook een groepslid van de band positief. Omdat Daði og Gagnamagnið alleen als volledige groep wil optreden, trekt het zich nu terug uit alle live shows.

Het reglement van de organiserende European Broadcasting Union staat wel toe dat het optreden vervangen wordt door een eerdere video-opname, in hun geval van de repetitie op 13 mei. Dat de groep niet live kan optreden, kan hen in het nadeel spelen (of misschien net sympathiestemmen opleveren).