Wie is Jürgen C., de voortvluchtige militair?

Het dreigingsniveau voor korporaal Jürgen C. (46), naar wie sinds maandag een klopjacht loopt, is verhoogd naar het hoogste niveau 4 of ‘zeer ernstig’. De man stond al eerder op de radar van de veiligheidsdiensten, onder meer wegens zijn banden met extreemrechts.

De 46-jarige korporaal Jürgen C. is sinds maandag voortvluchtig. Toen vond een familielid van de man in zijn huis in Lanklaar twee afscheidsbrieven. Eén van die brieven was gericht aan zijn gezin, meer ­bepaald aan zijn vriendin, maar het was vooral de tweede brief die reden was tot ongerustheid. In die brief schreef C. volgens onze bronnen dat hij ‘niet meer kon leven in een maatschappij waar de politici en virologen ons alles afgepakt hebben’. Hij kondigde aan ‘dat hij in het verzet zou gaan en zich niet zonder slag of stoot zou overgeven.’

Al snel bleek dat de ongerustheid gegrond was. Jürgen C., die schietinstructeur is in het leger en ook een aantal keer in Afghanistan verbleef, had onder het voorwendsel dat hij vandaag, woensdag, een schietoefening zou organiseren bij het leger een heel arsenaal aan wapens meegenomen uit de kazerne. Daar zou minstens één raketwerper bij zijn. Gisteravond werd de wagen van de man al teruggevonden, met daarin ‘de meest onrustwekkende wapens’, liet het federaal parket weten.

Een van de vragen die de volgende dagen gesteld zullen worden, is hoe het kan dat een man met het profiel van C. zo makkelijk aan wapens kon ­raken. C. staat immers al een hele tijd op de Ocad-lijst met potentiële extremisten vanwege zijn openlijk ­extreemrechtse sympathieën. Op sociale media uit hij al ­jaren uiterst rechtse ideeën. Hij spreekt zich onder meer uit tegen de islam en tegen de komst van moskeeën.

Bloed, Bodem, Eer en Trouw

Op zijn sociale media pronkt C. met zijn spieren en zijn vele tatoeages, onder andere van voetbalclub RSC Anderlecht. Hij is een fitness-adept en in volle coronacrisis was hij actief als personal trainer. Hij gaf zijn trainingen in open lucht in het park van Dilsen. Sinds het uitbreken van de coronacrisis was hij naar verluidt in de ban geraakt van allerhande complottheorieën.

Vorige zomer zou C. intern bij Defensie al bij wijze van sanctie al een tijdlang een administratieve job toegewezen gekregen hebben. In juni 2020 zou een deel van de doodsbedreigingen gericht aan viroloog Marc Van Ranst op de sociale media, afkomstig geweest zijn van Jürgen C. Marc Van Ranst en zijn gezin werden gisteravond in veiligheid gebracht.

Wat de veiligheidsdiensten de voorbije jaren vooral verontrustte, was de nauwe relatie die C. al jarenlang heeft met Thomas Boutens, die ­zowat beschouwd wordt als de goeroe van extreemrechts in Vlaanderen. Boutens, ook een ex-militair, werd in 2014 veroordeeld als leider van het neonazistische Bloed, Bodem, Eer en Trouw (BBET), dat het gerecht ziet als een terroristische organisatie. Boutens zelf had dinsdagavond op de ­sociale media een boodschap geplaatst voor zijn voortvluchtige vriend. ‘De gedachten zijn bij een oud-collega-wapenbroeder. J., waar je ook bent, je bent niet alleen, ook al is het in een wereld die spuwt op de volksgetrouwen.’