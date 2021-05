‘Legerleiding zal onderzoek instellen naar voortvluchtige militair en maatregelen nemen’

De legerleiding zal een onderzoek instellen naar de voortvluchtige 46-jarige beroepsmilitair uit Dilsen-Stokkem en daarna de nodige maatregelen nemen. Dat zegt woordvoerder Yves Huwart van de militaire vakbond ACMP-CGPM woensdag aan Belga.

‘Zo’n onderzoek is gebruikelijk’, legt Huwart uit. ‘Wij worden geregeld geconfronteerd met militairen die deel uitmaken van zo’n onderzoek. Als er wapens of munitie op onoordeelkundige wijze verplaatst of weggenomen zijn, dan zullen daar zeker maatregelen uit voortvloeien. Als alles waar is wat er geschreven wordt over de man, dan lijkt zijn toekomst bij Defensie zeer wankel.’

Er staan wel meer militairen op de Ocad-lijst, weet Huwart. Die databank werd eerst opgestart voor Syriëstrijders, maar bevat nu extremisten van alle strekkingen. ‘Dat ze op die lijst staan, hoeft geen drama te zijn’, aldus Huwart. ‘Behoren tot een bepaalde vereniging of een bepaalde overtuiging hebben, is a priori niet strafbaar. Je kan aanleunen bij extreemrechts gedachtegoed, pas als je criminele feiten pleegt of de naam en de faam van het leger in het gedrang brengt door bepaalde uitlatingen, stel je je bloot aan krijgstuchtelijke of strafrechtelijke vervolging. Daar kunnen ook disciplinaire acties uit volgen.’

Bij militairen die op de Ocad-lijst staan, wordt vaak ook de veiligheidsmachtiging ingetrokken. Die regelt de toegang tot gevoelige informatie of bijvoorbeeld wapenmagazijnen. ‘Of dat bij de man in kwestie gebeurd is, weet ik niet’, zegt Huwart.

Minstens één kazerne verkeert momenteel in verhoogde staat van paraatheid. ‘Dat betekent dat de toegangscontrole plaatsvindt buiten de poorten in plaats van erbinnen’, legt Huwart uit.