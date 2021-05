Vluchtauto militair getakeld, zwaarste wapens gevonden

De auto van de voortvluchtige, gewapende militair Jürgen C. is teruggevonden in een bos in het Limburgse Dilsen-Stokkem en intussen getakeld. ‘De meest onrustwekkende wapens werden teruggevonden in de auto’, liet het federaal parket weten. Allicht gaat het om de raketwerpers.

De Audi Q5 van de militair werd dinsdagavond teruggevonden, in de buurt van het Heuvelsven in het Dilserbos. ‘De meest onrustwekkende wapens zijn terecht’, meldt het federaal parket, zonder verdere verduidelijking. Allicht gaat het dan om de vier M72 LAW-raketwerpers. Maar het FN P90-machinepistool en een FN 5.7-pistool, vuurwapens met munitie die kogelwerende vesten kan doorboren, zijn waarschijnlijk nog niet terecht.

Jürgen C. zelf werd niet aangetroffen bij de wagen, waarop de speciale eenheden de omgeving verder onderzochten. Aan de buurtbewoners werd gevraagd om voor hun eigen veiligheid binnen te blijven en hun huizen niet te verlaten. Politiemensen van de speciale eenheden en de ontmijningsdienst Dovo onderzochten de auto en stelden een veiligheidszone in. De nummerplaten waren verwijderd van het voertuig en aan de klinken van de portieren hing elektrische bedrading.

Omstreeks 2.30 uur woensdagochtend arriveerde een takelwagen om de wagen van de militair uit het bos aan het domein Heuvelsven te halen. Twee uur later vertrokken de nog aanwezige mensen van het lab en Dovo om daarna gevolgd te worden door de takelwagen met de getakelde auto van de beroepsmilitair. Nadat de takelwagen uit het bos was vertrokken, werd de veiligheidszone opgeheven.

Lees ook: Meest onrustwekkende wapens van militair teruggevonden, klopjacht gaat verder

Klopjacht sinds dinsdagmiddag

De klopjacht op de man startte dinsdagnamiddag. In alle stilte werd landelijk alarm geslagen om dringend uit te kijken naar de Limburgse veertiger Jurgen C. De militair had eerder concrete bedreigingen geuit richting virologen en was verdwenen uit zijn kazerne met enkele wapens. Hij zou onder andere viroloog Marc Van Ranst (KULeuven) geviseerd hebben. De militair zou in het verleden op sociale media ook al zwaar hebben uitgehaald naar de Leuvense wetenschapper. Ook de militaire legerbasis van Kleine Brogel wordt extra bewaakt.

‘Er wordt gevreesd dat hij een gewelddadige actie wil uitvoeren, tegen zichzelf of tegen andere personen, maar de juiste mogelijke doelwitten zijn nog onduidelijk’, zegt parketwoordvoerder Eric Van Duyse.