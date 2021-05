Marc Van Ranst moet onderduiken: ‘Zulke bedreigingen maken op mij niet de minste indruk’

Marc Van Ranst heeft op Twitter gereageerd nadat hij samen met zijn gezin in veiligheid werd gebracht. De aanleiding is de grote zoekactie naar Jurgen C. die zwaarbewapend is en met een ‘aanslag tegen het regime en virologen’ dreigt. De Limburgse militair had eerder al Van Ranst bedreigd.

‘Tegen covidmaatregelen en covidvaccins zijn, valt al te vaak samen met geweldverheerlijking en rauw racisme’, schreef de viroloog uit Willebroek de afgelopen nacht als reactie op een anonieme Twitteraar. ‘Ik verschiet niet dat bedreigingen bijna uitsluitend uit die hoek komen. Laat één ding duidelijk zijn: zulke bedreigingen maken op mij niet de minste indruk.’

Ik verschiet niet dat bedreigingen bijna uitsluitend uit die hoek komen. Laat één ding duidelijk zijn: zulke bedreigingen maken op mij niet de minste indruk. pic.twitter.com/5LMUYloNNo — Marc Van Ranst (@vanranstmarc) May 19, 2021

De bedreigingen die de militair aan het adres van onder meer viroloog Marc Van Ranst uitte, werden meteen ernstig genomen. Niet alleen werden Van Ranst en zijn gezin dinsdagmiddag door de politie in veiligheid gebracht, de politie was ook opvallend aanwezig in Willebroek en op alle invalswegen naar de gemeente.

Onder meer op de A12 in Willebroek en op het op- en afrittencomplex van de E19 in Mechelen-Noord stonden politieploegen klaar om in te grijpen moest de Audi, waarmee de zwaarbewapende man zich verplaatst, worden opgemerkt. De wagen werd intussen teruggevonden in het Limburgse Dilsen-Stokkem.