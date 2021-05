Dit conflict tussen Israël en de Palestijnen is anders dan de voorgaande

Meer dan 200 Palestijnse doden al onder wie 58 kinderen. Tien doden aan Israëlische kant onder wie een vijfjarig kind. En we tellen elke dag verder. Het decenniaoude conflict tussen Israël en de Palestijnen is weer in alle hevigheid opgelaaid. Omdat Israël een premier heeft die zich vastklampt aan de macht? Omdat Hamas wil laten zien wie de echte baas is aan Palestijnse kant? Of omdat de wereld gewoon toekijkt hoe de Palestijnen langzaam versmacht worden?