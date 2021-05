Testevents in de KVS waren veilig

Op basis van het test­event maakt de KVS zich sterk dat voorstellingen voor volle ­zalen met een zittend publiek veilig zijn.

In mei en juni vinden in de cultuur- en evenementensector dertig testevents plaats. Zo moeten we te weten komen wat haalbaar is bij het organiseren van indooractiviteiten. De resultaten van de test die van 28 april tot 8 mei liep in de Brusselse KVS werden dinsdag gepresenteerd in de cultuurcommissie van het Vlaams Parlement. Opzet van het onderzoek in de KVS was het meten van de luchtkwaliteit in de zaal tijdens zes voorstellingen van het stuk Jonathan, de eerste drie avonden voor telkens 100 mensen, vervolgens voor 150, 200 en 208 mensen, op een zaalcapaciteit van 500. Alle toeschouwers droegen een medisch mondmasker en ondergingen vooraf een sneltest.

Sensoren namen elke minuut een sample van de luchtkwaliteit. Het gemiddelde CO 2 -gehalte bedroeg 500 deeltjes per miljoen (ppm) bij 100 aanwezigen, 550 bij 150 toeschouwers en 570 bij 208 personen. De drempel voor een goede binnenluchtkwaliteit ligt volgens de codex over het welzijn op het werk op 900 ppm. ‘De gemeten CO 2 -concentraties zijn zeer goed’, stelt ­Marianne Stranger, binnen­lucht­­expert bij Vito. ‘Met afstand en mondmaskers is dit zo goed als het kan.’

Wel waren er plaatselijke verschillen: het parterre was bijvoorbeeld beter verlucht dan de balkons. De relatieve luchtvochtigheid bedroeg 30 procent. Dat is iets te droog.

Het publiek kreeg de kans ­zeven dagen na de voorstelling een PCR-test te ondergaan. Van de 850 toeschouwers hebben er slechts 361 dat gedaan; 4 van hen (1,1 procent) testten positief. Dat is geen significant verschil met de besmettingsgraad in de volledige bevolking. Uit die resultaten concludeert de KVS dat de luchtkwaliteit onaangetast blijft bij een bezetting van 208 mensen en ze extrapoleert die cijfers naar een volle zaal­bezetting. ‘Maar als je de zaal volledig vult, wordt het moeilijker om afstand te houden’, stelt Stranger. ‘Bovendien dreig je dan voor het balkon wel boven de drempelwaarden te zitten.’

De KVS vraagt om zittende events weer voor volle zalen te laten doorgaan, zonder sneltests omdat consequent testen onbetaalbaar is. Minister van Cultuur Jan Jambon (N-VA) reageerde ­positief op de cijfers, maar voegde er wel aan toe dat de test moet worden afgerond met een onderzoek naar het effect op een volle zaalbezetting. De re­sultaten van het testevent in het ­Toneelhuis met The sheep song waren dinsdag nog niet bekend.