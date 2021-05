‘Regio’s gelijk financieren voor vaccinatie’

Dat Vlaanderen het slachtoffer zou worden van de duurdere vaccinatie in Brussel en Wallonië, noemt de minister van Volks­gezondheid ‘een misverstand’.

De grootste Vlaamse regeringspartij N-VA reageerde gisteren ongerust op de duurdere Waalse en Brusselse vaccinatie-aanpak. Uit een verslag van de Vlaamse Inspectie van Finan­ciën bleek dat de kosten daar aanzienlijk hoger liggen dan in Vlaanderen (DS 18 mei). De N-VA vreesde dat ook Vlaanderen daar de dupe van zou worden. Maar volgens federaal ­minister van Volksgezondheid Frank Vandenbroucke (Vooruit) is daar geen sprake van en berust die redenering op ‘een misverstand’.

‘De federale overheid zal in haar aandeel van de financiering van de vaccinatiecampagne geen onderscheid maken tussen de drie gewesten’, benadrukte hij gisteren in de ­Kamercommissie. Het federale niveau zou, zoals afgesproken, hoe dan ook 80 procent van de kosten voor zich nemen. ‘En we zullen daarbij vanzelfsprekend werken op basis van een uniform forfait, zodat we dezelfde financiering aanbieden per gevaccineerde in de drie ­regio’s. Iets anders kan ik mij moeilijk inbeelden.’

Vandenbroucke gaf tegelijk aan dat er nog een ‘complexe discussie’ loopt over de exacte kostenberekening. Dat debat kan wellicht ook nog wel wat aanslepen. ‘Daar is ook geen urgentie bij. De urgentie is nu om de mensen te vaccineren’, aldus Vandenbroucke.