Hongarije legt Europese verdeeldheid over conflict Israël en Hamas bloot

De samenvatting die Josep Borrell gaf van de discussie onder de ministers van Buitenlandse Zaken, bevatte niets nieuws. Toch ging ze te ver voor Hongarije.

Het was met een diepe zucht dat Josep Borrell, de Hoge Vertegenwoordiger voor het buitenlands beleid van de EU, zijn persconferentie begon. Hij had de ministers van Buitenlandse Zaken in een videoconferentie bijeengeroepen om meer lijn te krijgen in de stand­punten van de lidstaten over het conflict tussen Israël en Hamas. De Spanjaard las een korte tekst voor die ‘de algemene richting van de discussie’ moest weerspiegelen. Vooraf was al duidelijk dat een verklaring namens de 27 er niet in zat.

‘De prioriteit is dat er een einde komt aan het geweld en dat een staakt-het-vuren op de grond ­gerespecteerd wordt om burgers te beschermen en humanitaire hulp aan Gaza te kunnen verlenen’, aldus Borrell. ‘Het hoge aantal ­doden en gewonden is onaanvaardbaar. We veroor­delen opnieuw de raketaanvallen door Hamas en we steunen het recht van Israël op zelfverdediging. Maar dit moet gebeuren op een proportionele manier, en met respect voor het internationaal humanitair recht. We roepen ook op het statuut van de heilige plaatsen te respecteren, maar dat is niets nieuws. Er is ook grote steun om niet voort te doen met de uitzetting van ­Palestijnen in Sheikh Jarrah, in lijn met de positie van de EU inzake de nederzettingen.’ De uitzetting in die wijk in Oost-Jeruzalem door ­Israël vormde de aanzet tot het jongste conflict. ‘We steunen dus het recht op veiligheid voor Israël, maar ook voor de Palestijnen. En dat vereist een echte politieke ­oplossing’, aldus Borrell.

Maar Hongarije, dat goede relaties met Israël onderhoudt, kon zich niet vinden in die samenvatting en haakte af. Eerder had Hongarije al belet dat de EU een gemeenschappelijk standpunt kon innemen in de VN-Veiligheidsraad. ‘Dit is niet zo belangrijk omdat het om een informele raad ging, die geen formele conclusies kan aannemen’, troostte Borrell zichzelf. ‘Ik heb moeite te begrijpen hoe je niet akkoord kan gaan met deze tekst als weergave van de discussie.’