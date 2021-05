Vanaf 9 juni kan tuinfeest met vijftig, ook zonder professionele cateraar

Vlaams minister-president Jan Jambon (N-VA) stuurt bij: een feest met vijftig zal ook kunnen zonder traiteur. Details zijn voor later.

Op het laatste Overlegcomité werd beslist dat er vanaf 9 juni feesten en recepties kunnen doorgaan met maximaal vijftig personen, waarbij de regels voor de horeca dienen gerespecteerd te worden (zoals tafels van vier). Tegelijk werd er nog geen versoepeling aangekondigd van het aantal personen waarmee we buiten mogen afspreken, dat zou voorlopig op tien blijven.

Wie bijvoorbeeld een tuinfeest wilde geven voor meer dan tien personen, kon dat bijgevolg enkel door een beroep te doen op een professionele cateraar, zei Vlaams minister-president Jan Jambon (N-VA) afgelopen weekend op ATV. Die externe dienstverlener zou een naleving van de protocollen garanderen. Jambons uitspraak lokte heel wat controverse uit.

Eerder werd die boodschap al bijgestuurd door aan te kondigen dat het aantal van tien wellicht zou stijgen naarmate de cijfers zakken. Maar gisteren pleegde Jambon overleg met premier Alexander De Croo (Open VLD) en zijn collega-ministers-presidenten om de regeling in zijn geheel te herzien.

Vanavond kondigde Jambon in De Cooke & Verhulst Show op Play4 aan dat het niet nodig zal zijn om een professionele cateraar in te schakelen voor feesten met meer dan tien personen.

Jambon ontdoet zich zo van een controverse die hij had kunnen vermijden. Hoe dan ook moesten de beslissingen van het Overlegcomité van 11 mei nog in definitieve notulen gegoten worden, en het eerste deel daarna in een ministerieel besluit dat vanaf 9 juni kan ingaan.

De regeringsleiders bereikten nu een nieuw politiek akkoord over de kwestie, de details moeten nu uitgewerkt worden. Dan moet bijvoorbeeld duidelijk worden of een tuinfeest met tien aan één tafel kan, maar dat er vanaf elf personen moet opgesplitst worden in tafels van vier met voldoende afstand tussen de gezelschappen en bediening aan tafel.