Allicht groen licht voor vaccinatie Rode Duivels

De interministeriële conferentie van Volksgezondheid (IMC), waar de bevoegde ministers van alle ­regeringen aanwezig zijn, zet wellicht ­vandaag het licht op groen voor de vervroegde prik voor de Rode Duivels in de aanloop naar het EK.

Onder meer bij Vlaams minister van Welzijn Wouter Beke (CD&V) is dat met frisse tegenzin. Als voorzitter van de IMC benadrukte hij al dat het niet de bedoeling was om nog prioritaire groepen aan te duiden (DS 14 mei). ­Onder meer de leraren en het personeel in de kinder­opvang krijgen namelijk ook geen vervroegde prik. Eerder was de prioritaire vaccinatie van de olympiërs al goed voor wat controverse.

Maar premier Alexander De Croo (Open VLD) engageerde zich de voorbije weken nog ­persoonlijk voor de snellere prik voor de voetballers in de aanloop naar het Europees Kampioenschap. Dat begint op 11 juni, dus de tijd dringt. Normaal gezien haalt De Croo vandaag zijn slag thuis.