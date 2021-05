Verpleegkundige die Boris Johnson verzorgde, neemt ontslag wegens ‘gebrek aan respect’

Jenny McGee, die aan het bed van de Britse premier waakte toen hij aan covid leed, haalt uit naar de manier waarop de regering de pandemie heeft aangepakt.

De verpleegkundige die Boris Johnson verzorgde toen hij ernstig ziek was met covid-19, zegt dat ze haar ontslag heeft ingediend, zo ontgoocheld is ze over het ‘gebrek aan respect’ dat de regering toont voor de gezondheidswerkers.

Toen Johnson in april 2020 uit het ziekenhuis werd ontslagen, sprak zij hij zijn dank uit voor de goede zorgen van McGee en een andere verpleegster, Luis Pitarma. ‘Het ging uiteindelijk weer beter met me, omdat zij mij elke seconde van de nacht in de gaten hielden’, zei de Britse premier toen.

Van die dankbaarheid is inmiddels weinig meer over, vindt McGee. Zijn regering heeft de zorgmedewerkers een salarisverhoging van 1 procent in het vooruitzicht gesteld. ‘We krijgen niet het respect en de beloning die we verdienen. Ik ben het gewoon zat. Dus heb ik mijn ontslag ingediend,’ zei McGee, verwijzend naar de loonsverhoging van 1 procent.

McGee oordeelt ook over Johnsons coronabeleid. ‘Veel verplegers hebben het gevoel dat de regering niet erg effectief leiding heeft gegeven’, zegt ze. ‘De besluiteloosheid, de tegengestelde boodschappen: het was gewoon erg verontrustend.’

McGee maakte de opmerkingen in een documentaire van Channel 4 die op 24 mei wordt uitgezonden over de 15 maanden van de coronapandemie in Groot-Brittannië.