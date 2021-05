Klopjacht op zwaarbewapende militair die Van Ranst bedreigde

Een zwaarbewapende militair uit Lanklaar is sinds maandag spoorloos. De veiligheidsdiensten vrezen dat de man, die de voorbije maanden hevig tegen de coronamaatregelen ageerde op sociale media, iets kwaads in de zin heeft.

De militair die in de kazerne van Peutie gestationeerd is, heeft verschillende vuurwapens bij zich, zo werd aan De Standaard bevestigd. Het gaat onder meer om een raketlanceerder. In een afscheidsbrief die teruggevonden werd, spreekt hij ook dreigende taal.

Omdat de man de voorbije maanden op sociale media hevig uithaalde naar de virologen, maar in de eerste plaats naar professor Marc Van Ranst, werd die laatste samen met zijn gezin uit voorzorg elders ondergebracht.

Het federaal parket wilde enkel bevestigen dat de politie op zoek is naar een vuurwapengevaarlijke man, een veertiger, die dreigt met een gewelddadige actie.

Het Crisiscentrum kwam vandaag bijeen over de zaak en neemt de zaak bijzonder ernstig. De militair in kwestie staat al maanden op de Ocad-lijst, omdat hij virologen met de dood bedreigde. Hij kreeg volgens onze informatie binnen het leger daarvoor een sanctie. Sinds gisteren wordt ‘niveau 4’ op hem geplakt, wat betekent dat de veiligheidsdiensten ervan uitgaan dat er ernstige, concrete aanwijzingen zijn dat de man een aanslag wil plegen.

Alvast de politiezone Kempenland hield dinsdagmiddag een grote klopjacht naar de militair. Hij zou zich verplaatst hebben in de richting van Beringen naar Hasselt en zo verder noordoostwaarts. Maar de klopjacht had geen resultaat. De speciale eenheden van de federale politie staan klaar om in actie te komen zodra hij ergens opduikt. Maar voorlopig is er geen spoor.