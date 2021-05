Naomi Campbell voor het eerst moeder geworden

Het Britse supermodel Naomi Campbell (50) heeft haar eerste kind gekregen.

‘Een mooie kleine zegen heeft me als moeder uitgekozen’, schreef Campbell op haar Instagram-account bij een foto waarop de voetjes van haar dochter in haar hand te zien zijn. ‘Zo vereerd deze zachte ziel in mijn leven te hebben.’

De moeder van Naomi Campbell, Valerie Morris Campbell, deelde dezelfde foto. ‘Ik ben meer dan enthousiast, want ik heb lang moeten wachten om grootmoeder te worden.’

De naam van het kind is nog niet bekendgemaakt.

In 2017 gaf Noami Campbell al aan dat ze met de gedachte speelde om moeder te worden, over haar leeftijd piekerde ze toen ook niet. Ze gaf aan heel de tijd te denken aan het moederschap.

‘Met de wetenschap van vandaag denk ik dat ik het kan doen wanneer ik het wil. We zullen wel zien wat er gebeurt’, zei ze toen aan Evening Standard. In 2019 zei ze echter dat ze er toch nog niet klaar voor was. Nu leek het dus wel het juiste moment te zijn.

Campbell, geboren in Londen, wordt op 22 mei 51 jaar oud. Ze was het eerste zwarte model op de voorpagina van het tijdschrift Vogue. Ze begon haar modellencarrière in haar tienerjaren en werkte onder meer voor Versace, Chanel, Prada en Dolce & Gabbana.