Kathleen Treier nieuwe artistiek directeur van Toneelhuis

Het Antwerpse stadstheater heeft de opvolger van Guy Cassiers bekendgemaakt. Kathleen Treier zal het nieuwe artistieke team leiden, waar ook Olympique Dramatique en FC Bergman deel van blijven uitmaken.

Kathleen Treier (37) werkte de afgelopen vijf jaar als coördinator van Het Theaterfestival. Daarvoor was ze actief bij onder meer theatergezelschappen Berlin en Tg Stan. Ze wordt artistiek directeur, maar is zelf geen theatermaker. ‘Dat Toneelhuis bij haar terecht komt, is niet vreemd’, schrijft het Antwerpse stadstheater in een persbericht. ‘Kathleen heeft een breed nationaal, Nederlands maar ook internationaal netwerk, een oog voor gevestigd en nieuw talent.’

Treier volgt Guy Cassiers op, die vijftien jaar lang aan het hoofd stond van het grootste Vlaamse theatergezelschap. Onder zijn leiding werd Toneelhuis omgevormd tot een ensemble van theatermakers. Van de huidige artiesten stappen ook zeker Olympique Dramatique en FC Bergman mee in de nieuwe artistieke ploeg. Daarnaast is er nog plaats voor twee andere gezelschappen of makers die vast verbonden zijn aan Toneelhuis. De keuze daarvoor wordt tegen de zomer gemaakt. Cassiers zelf blijft nog tot juni 2022 aan boord en zal ook komend cultuurseizoen nog producties maken bij Toneelhuis.

Met naast Treier ook algemeen directeur Maud Van de Velde en Elsemieke Scholte, die ‘hoofd artistieke innovatie’ wordt, kleurt de leiding van het Antwerpse stadstheater opvallend vrouwelijk. ‘Dit team zorgt dat Toneelhuis zich in de toekomst zal profileren als een open, dynamisch en creatief producerend huis met een evenwicht tussen vaste en flexibele makers, met openheid door samenwerking en nieuwe verbindingen, met nieuwe mensen en nieuwe verhalen’, aldus het persbericht.