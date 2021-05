Dit conflict tussen Israël en de Palestijnen is anders dan de voorgaande

Meer dan 200 Palestijnse doden al onder wie 58 kinderen. Tien doden aan Israëlische kant onder wie een vijfjarig kind. En we tellen elke dag verder. Het decenniaoude conflict tussen Israël en de Palestijnen is weer in alle hevigheid opgelaaid. Omdat Israël een premier heeft die zich vastklampt aan de macht? Omdat Hamas wil laten zien wie de echte baas is aan Palestijnse kant? Of omdat de wereld gewoon toekijkt hoe de Palestijnen langzaam versmacht worden?

Journalist Jorn De Cock was in Gaza bij de voorgaande Gaza-oorlog en vergelijkt het conflict dat nu bezig is met de voorgaande. Hij merkt dat ook in Israël mensen vragen hebben bij de houding van de premier, de politie en het leger. En bij de houding van Hamas natuurlijk.

VRAGEN, OPMERKINGEN OF SUGGESTIES?

podcast@standaard.be

CREDITS

Journalist Jorn De Cock| Presentatie Lise Bonduelle| Redactie Seppe Ceunen| Eindredactie Bart Dobbelaere| Audioproductie en Muziek Brecht Plasschaert | Chef Podcast Bart Dobbelaere

JOURNALISTIEK OM NAAR TE LUISTEREN

Dat zijn de podcasts van De Standaard. Elke weekdag praat een journalist u bij over een actuele kwestie.