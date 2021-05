Remco Evenepoel vol vertrouwen tijdens de rustdag: ‘Of ik geloof dat ik de Giro kan winnen? Als ik niet in mezelf geloof, was ik niet gestart’

Remco Evenepoel blaakt van vertrouwen. De renner van Deceuninck - Quick-Step gaf tijdens de eerste rustdag van de Giro een persconferentie. Over zijn strijd met Bernal, over een mogelijke Giro-winst en over zijn revalidatie. ‘Het is een voordeel voor mij dat die tijdrit op de laatste dag is.’

Remco Evenepoel zat er ontspannen bij in Perugia. Hij kwam nog even terug op het secondenspel met Egan Bernal in de rit van maandag naar Foligno. Daar vochten de twee tenoren een duel uit in een tussenspurt waardoor Evenepoel in het klassement één seconde terugpakte op de Colombiaan. ‘De tussensprint gisteren met Bernal? Kijk, het belangrijkste is niet te veel tijd te verliezen. Elke seconde die ik kan winnen, pak ik. We zaten met de ploeg in de goeie positie en dus gingen we aan. Het was wel fun, zo’n kleine race met Egan in de race.’

Elke seconde telt, dus. Op dit ogenblik is het verschil in het klassement veertien seconden in het voordeel van Bernal. Die zei eerder op de dag dat hij toch anderhalve minuut voorsprong nodig heeft om aan de slottijdrit in Milaan te beginnen omdat hij Evenepoel een pak sterker inschat tegen de tijd. Evenepoel haalt zijn schouders op. ‘Je kan dat niet zeggen. Ik weet niet hoe ik nu ga reageren, op de volgende rustdag en de dagen daarna. Iedereen gaat heel hard. Als je een winnaar bent, dan wil je elke dag winnen. Ik denk dus niet dat Egan aan het rekenen is. Misschien sta ik bij de volgende persconferentie pas tiende.’

Evenepoel en Bernal lijken het wel goed met elkaar te kunnen vinden naast de fiets. Op sociale media delen ze vriendschappelijke prikjes uit en na het sprintje van maandag volgde er een schouderklopje. Evenepoel: ‘We hebben elkaar eens gezien in Aalst, tijdens een criterium. Daarna nog eens tijdens de Clasica San Sebastian. Maar dit is de eerste keer dat we echt tegen elkaar racen. Dus het is best leuk, maar er is geen rivaliteit. Het is een eer om tegen een man te rijden die de Tour al won. Naar wie ik nog kijk? Iedereen die in de top tien staat. Niemand heeft de Giro al verloren. Op het einde weet iedereen dat er in de laatste week verschillen gaan vallen. Niet seconden, maar minuten. Het komt er dus op aan om zo weinig mogelijk tijd te verliezen. Met de tijdrit in het achterhoofd.’

Maar Evenepoel kijkt ook naar andere favorieten. ‘Het is niet alleen ik en Bernal. Denk aan Vlasov, Yates... Ciccone. Het is alleen een voordeel voor mij dat die tijdrit op de laatste dag is. Mijn favoriete parcoursen komen er nu aan. Maar ik weet niet of ik daar kan volgen met die andere klassementsmannen.’

Foto: Getty Images

Giro-winst?

‘Of ik geloof dat ik de Giro kan winnen? Er gaat met minuten gegoocheld worden in de laatste week. Maar als ik niet in mezelf geloof, dan was ik niet van start gegaan. Of dat een ja is? Het is geen ja en geen nee (lacht). De rit van morgen (de Strade Bianche-rit, red.)? Geen idee of die in het voordeel van Bernal is. Ik heb nog geen verkenning gedaan. Ik had gevraagd om een verkenning te doen, maar daar konden de mecaniciens niet echt mee lachen omdat ze na de rit al werk genoeg zullen hebben. Het wordt een warme dag, met veel stof. Het wordt moeilijk om veel tijd te winnen, maar makkelijk om veel tijd te verliezen.’

Maar Giro-winst speelt wel in het hoofd van Evenepoel. De slottijdrit in Milaan is in zijn voordeel.

‘Het was beter geweest als er in de tweede week al een tijdrit zat. Maar dat is het leven. Nu is er eentje op de laatste dag, eentje van 30 kilometer en een inspanning van 40 minuten. Kijk hoe Tom Dumoulin de Giro won... Hij startte niet als leider, maar won wel. Daar komt het op aan, je moet het roze hebben op de laatste dag.’

En is het roze wat eerder al een goed idee? ‘Enkel op het goeie moment. Ik voel dat ik nu explosiever word. Ik kon zondag nog veel goedmaken in de laatste 500 meter. Door de snokken en het koersritme ben ik daarin verbeterd. Mijn vorm voel ik niet omhoog gaan, dat is heel moeilijk. Maar ik voel me wel goed. De tijdrit? Hoe minder achterstand, hoe beter.’

Foto: EPA-EFE

‘Drie maanden geleden reed ik niet eens buiten’

Evenepoel komt van ver terug. De Giro is zijn eerste wedstrijd sinds hij vorige zomer viel in de Ronde van Lombardije. Dat hij nu meteen meedoet voor de winst, is een half mirakel.

‘Drie maanden geleden reed ik niet eens buiten, enkel op mijn rollen. Met wat gymwerk erbij. Als ik daar nu over nadenk, is het best gek. Dat ik hier nu met de beste klimmers ter wereld meedoe. Het is ongelooflijk. Dat weet ik heel goed.’

‘Het moeilijkste moment van mijn revalidatie? De eerste keer dat ik moest rechtstaan. Ik was drie liter bloed verloren, wat veel is. Ik voelde al die pijn, omdat ik vijf dagen in bed had gelegen. Ik werd gewoon wit als een papier. Ik had geen enkele kleur. Dat was brutaal. Gelukkig stonden er een paar dokters achter mij om mij op te vangen. Ik wilde ook eens rechtstaan toen ik alleen was met mijn mama. Ik voelde gewoon niks, ik zag niks, hoorde niks... Dat was heel zwaar.’

Geen druk

Ondertussen wordt elke beweging van Remco Evenepoel onder een vergrootglas gevolgd. Hoe gaat hij om met de druk? ‘Misschien hebben jullie allemaal wat veel tijd (lacht). Ik voel geen druk. Ik ben gewoon al blij dat ik terug kan racen, na negen maanden zonder koers. We hopen dat we zo kunnen verder doen. Er is geen druk van het team of mijn ploegmaats.’

Tot slot had hij nog een boodschap voor zijn supporters. ‘Niet overmoedig worden en me blijven steunen. Ik ga het heel hard nodig hebben. Elk berichtje zal me iets van kracht geven. Dus blijven motiveren en supporteren.’