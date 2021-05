De Britse Kiyan Prince werd in 2006 op vijftienjarige leeftijd doodgestoken voor zijn schoolpoort. Hij was toen een beloftevolle voetballer bij de Queens Park Rangers. Die club geeft hem nu een symbolische, maar officiële plaats in hun elftal: Prince krijgt het rugnummer 30 en kan voortaan ook schitteren in de voetbalgame FIFA 21.