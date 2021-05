Er is optimisme dat er nog deze week een politiek akkoord uit de bus komt over het covid-certificaat om reizen deze zomer makkelijker te maken.

Om 18 uur begint een nieuwe onderhandelingsronde tussen het Europees Parlement en de lidstaten over de invoering van de corona-reispas via een Europese verordening. ‘Er is een wil bij alle lidstaten om ...