Waarom een e-wagen CO2 bespaart, zelfs met stroom uit gascentrale

Een van de belangrijke voordelen van een elektrische auto is zijn efficiëntie. Daardoor zijn zelfs in Polen, waar elektriciteit grotendeels uit kolencentrales komt, e-wagens nog voordelig voor het klimaat.

Een verbrandingsmotor produceert naast energie vooral ook warmte. Een verbruik van 5 tot 6 liter diesel of benzine per honderd kilometer komt in kWh neer op een verbruik van 50 tot 60 kWh. Een elektrische auto doet het met 18 tot 20 kWH. Dat is dus bijna drie keer efficiënter.

Daardoor is een elektrische auto nog altijd CO2-besparend, ook al wordt de stroom waarmee hij rijdt opgewekt door een gascentrale. De NGO Transport & Environment berekende dat zelfs in Polen, waar elektriciteit grotendeels uit kolencentrales komt, elektrische wagens nog voordelig zijn voor het klimaat. Als elektrische wagens worden opgeladen met zonnepanelen, wordt het voordeel uiteraard nog groter.

Elektrische wagens betekenen dus ook een besparing op primaire energie uit alle energiebronnen samen. IE-Net berekende dat als er tegen 2050 5,7 miljoen elektrische wagens in Vlaanderen rondrijden, dat ongeveer 20,5 terawattuur (1 miljard kWh) extra elektriciteits­vraag zal opleveren. Dat is ongeveer 25 procent van het huidige elektriciteitsverbruik in België. Maar we halen tegelijk evenveel brandstofwagens van de weg. Dat komt neer op een netto­besparing van primaire energie van ongeveer 50 TWh.

Bovendien valt de energie uit elektriciteitscentrales onder het Europese uitstootplafond, het zogenaamde ETS-systeem, dat de toegestane CO2-uitstoot van de energiesector en de zware industrie beperkt. Brandstofwagens vallen daar niet onder.