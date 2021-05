Ariana Grande in het geheim getrouwd met Dalton Gomez

De Amerikaanse zangeres Ariana Grande is afgelopen weekend in het geheim in het huwelijksbootje gestapt met haar verloofde Dalton Gomez. De twee zijn sinds januari vorig jaar samen.

Tijdens een geheime en kleinschalige ceremonie in haar huis in Montecito heeft de 27-jarige Grande haar jawoord gegeven aan Gomez (25). ‘Ze zijn getrouwd’, bevestigt een woordvoerder van de zangeres aan People.

‘Het was klein en intiem, er waren minder dan twintig mensen, maar de ruimte was gevuld met liefde. Ze kunnen niet gelukkiger zijn’, klinkt het in haar entourage.

Grande kondigde afgelopen december haar verloving aan. ‘Voor altijd en nog een beetje langer’, schreef ze bij een foto van haar verlovingsring. Ariana was eerder verloofd met Pete Davidson, maar die relatie hield niet stand. De twee gingen na een verloving van negen maanden uit elkaar.