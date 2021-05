Beroemde rotsformatie Galápagoseilanden ingestort

‘Darwin’s Arch’, een beroemde rotsformatie aan de Galápagoseilanden in de Stille Oceaan, is ingestort als gevolg van natuurlijke erosie. Er is wel goed nieuws voor de archipel: acteur Leonarde DiCaprio zet zijn schouders onder een project om de natuur er te beschermen.

De beroemde rots, in het Nederlands de ‘Boog van Darwin’, ligt op minder dan een kilometer voor de kust van Darwin Island, het hoofdeiland van de eilandengroep, en werd vernoemd naar de Britse wetenschapper Charles Darwin. Zijn evolutietheorie werd voor een groot stuk gebaseerd op onderzoek die hij op de eilanden had gedaan. Het Ecuadoriaanse ministerie voor Milieu en Water liet weten dat de inzakking een gevolg is van natuurlijke erosie. De ‘boog’ was vooral een trekpleister voor duikers. De Galápagoseilanden zelf werden in 1978 door Unesco uitgeroepen als werelderfgoed.

De eilandengroep bestaat uit 234 eilanden, rotsen en baaien. Vier van die eilanden worden bewoond door zo’n 30.000 mensen. Klimaatverandering bedreigt de archipel, maar de Amerikaanse acteur Leonardo DiCaprio belooft in samenwerking met Re:wild 43 miljoen dollar (35,2 miljoen euro) te investeren in de natuur. Het doel is om de vrije natuur op de volledige Galápagoseilanden, maar ook andere archipels in de Stille Oceaan, te herstellen.

‘Toen ik naar de Galápagoseilanden reisde, ontmoette ik Paula Castaño en andere helden die in Ecuador dag en nacht werken om een van de meest onvervangbare plaatsten op onze planeet te beschermen’, zei DiCaprio. ‘De populatie van dieren in het wild neemt wereldwijd af, meer dan de helft van de wilde gebieden op aarde kunnen verdwijnen in de komende jaren als we niet snel iets doen.’

Het geld gaat bijvoorbeeld naar het eiland Floreana, waar 54 bedreigde diersoorten leven. Er zullen 13 lokaal uitgestorven dieren opnieuw worden geïntroduceerd, zoals de Floreana mockingbird, de eerste Spotvogel die door Charles Darwin werd beschreven. Daarnaast dient de investering ook voor een fokprogramma om de roze iguana voor uitsterven te behoeden.