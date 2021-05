Zes haren van Kurt Cobain brengen 11.600 euro op

Zes haren van grunge-icoon Kurt Cobain hebben maandag op een veiling in de VS 14.145 dollar (11.600 euro) opgebracht. Wie het haar heeft gekocht is niet bekendgemaakt.

Het online veilinghuis Iconic Auctions zegt dat het gaat om ‘het enige haar van Kurt Cobain dat op de markt is’. De haren werden in 1989 in het Engelse Birmingham bij de Nirvana-zanger afgeknipt door een vriendin, Tessa Osbourne. Na het overlijden van Cobain in 1994 gaf Osbourne de haren weg. Bij de memorabilia zitten een notariële verklaring van echtheid en verschillende foto’s die voor en na de knipbeurt genomen zijn. Het langste haar meet zes centimeter.

Bij de veiling wisselde ook een gitaar van Eric Clapton voor 220.000 dollar (180.000 euro) van eigenaar en werd een door Bob Dylan handgeschreven songtekst van Blowin’ in the Wind verkocht voor bijna 58.000 dollar (bijna 50.000 euro). De opbrengst van de geveilde objecten gaat deels naar een wereldwijd hulpfonds om door de coronapandemie getroffen werknemers in de cultuursector te helpen.