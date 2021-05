Van Gucht : ‘De daling volgt de meest optimistische voorspellingen’

De coronacijfers in België blijven de goede richting uitgaan. De nieuwe ziekenhuisopnames zijn met 17 procent gedaald in een week tijd. Ligt de derde golf nu helemaal achter ons? Steven Van Gucht is alvast positief tijdens de persconferentie van het Crisiscentrum.

Steven Van Gucht: ‘Vandaag hebben we alleen goed nieuws te melden. Alle cijfers blijven dalen. De daling volgt zelfs de meest optimistische voorspellingen. Voor een deel danken we dit aan het tempo van de vaccinatiecampagne: 91 procent van de 65-plussers kreeg een eerste vaccin. Maar de daling komt ook door de voorzichtige aanpak van de Belgen. Uit studies blijkt dat Belgen hun dichte contacten beperken. Zolang ze niet gevaccineerd zijn, geven ze ook aan hun contacten te blijven beperken. Dat is goed nieuws, want er circuleert nog steeds veel virus.’

Afgelopen week waren er gemiddeld 2.153 nieuwe besmettingen per dag. Dat is een afname van 20 procent op weekbasis. Maar door de feestdag van afgelopen week werd er op donderdag minder dan de helft getest dan de week ervoor. Ook Pinkstermaandag zal voor een verstoring in de cijfers van volgende week zorgen.

De dalingen is bij kinderen onder de tien jaar het meest uitgesproken. Maar ook bij de 90-plussers werden er maar 16 nieuwe besmettingen per dag vastgesteld. Antwerpen blijft de provincie met het hoogste aantal besmettingen per dag: 362 per dag.

Ook de ziekenhuiscijfers blijven dalen. Gemiddeld waren er 133 nieuwe opnames per dag. Dat is 17 procent lager dan de week ervoor. Zondag werden voor het eerst sinds 21 februari minder dan 100 opnames per dag geregistreerd. Van Gucht waarschuwt wel dat het aantal opnames altijd iets lager ligt op een zondag, en dat het cijfer dus nog zal stijgen. De meeste opnames zijn er bij de veertigers en vijftigers: die maken 39 procent uit van de ziekenhuisopnames. Twintigers en dertigers zijn goed voor 14 procent van de opnames. De tachtigers vertegenwoordigen nog slechts 16 procent. Ook bij de zestigers en zeventigers blijft het aantal ziekenhuisopnames dalen.

Van Gucht: ‘Er liggen momenteel 1.857 patiënten met covid in de ziekenhuizen, dat is een daling van 18 procent op weekbasis. Er liggen 610 mensen op intensieve zorgen. Aan het huidige tempo kunnen er eind mei minder dan 500 patiënten op intensieve zorg liggen en 9 juni minder dan 400.’ Daarmee zou de regering de voorwaarden vooropgesteld voor een aantal versoepelingen dus halen.

Van Gucht denkt dat ook het aantal ziekenhuisopnames onder de 75 per dag kan tegen juni, op voorwaarde dat het huidige tempo van de daling aanhoudt. Ook zijn er minder overlijdens. Afgelopen week waren er 25 opnames per dag. Dat is een weekdaling van 18 procent. De daling is het meest uitgesproken bij de 75-plussers. Het meeste aantal overlijdens zit in de groep tussen 75 en 65 jaar.

‘Wees voorzichtig in de komende weken, zo komen we uit deze crisis.’, voegt Van Gucht nog toe.

Ook Gudrun Biat, woordvoerster van de taskforce vaccinatie is optimistisch. ‘Momenteel heeft 42 procent van de mensen in ons land heeft een eerste prik gekregen. We zijn daarmee over de helft van de te behalen vaccinatiegraad. Juni en juli worden intense maanden. We schakelen dan een versnellingen hoger, in principe zullen we een miljoen dosissen per week zetten. De mensen in onze vaccinatiecentra staan voor drukke tijden. Ze zullen onze steun kunnen gebruiken, want dit is een ongeziene uitdaging. Ze verdienen onze waardering. We begrijpen het ongeduld. Maar weet dat er veel wachten voor jullie. Applaus is niet nodig, een welgemeende dankuwel is wel fijn. Deze week zullen er 800.000 vaccins worden toegediend. Aarzel niet als het je beurt is’.

Indiase variant

‘Momenteel zijn er zo’n 77 besmettingen met de Indische variant vastgesteld’, stelt Van Gucht. ‘Waarschijnlijk zijn er meer, maar dat zijn de officiële cijfers.’ Het benadrukt dat het dus zeldzaam blijft. Over de hogere besmettingsgraad en de werking van de vaccins tegen de Indiase variant blijft Van Gucht voorzichtig: ‘Volgens sommige data is deze variant besmettelijker. Hoeveel besmettelijker, weten we nog niet. Maar we hebben geen indicatie dat de huidige vaccins geen bescherming bieden tegen ernstige ziekte van deze variant. Er zijn een aantal heel beperkte labo–studies die tonen dat de antistoffen die opgewekt werden na vaccinatie of een natuurlijke besmetting met covid niet allemaal de Indiase variant herkennen.’ Dat is op zich niet bijzonder, stelt van Gucht: ‘Dat zien we ook bij de Zuid­–Afrikaanse, de Braziliaanse en zelfs in mindere mate bij de Britse variant.’ Dat hoeft volgens de viroloog geen probleem te zijn. ‘Veel andere antistoffen kunnen het virus nog herkennen. Bovendien mogen we niet vergeten dat onze immuniteit na vaccinatie veel breder is dan antistoffen alleen. Er zijn ook T-cellen, en virussen hebben het sowieso moeilijker om daaraan te ontsnappen’, aldus Van Gucht.