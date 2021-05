Nederlandse koningin Máxima geeft uitgebreid tv-interview: ‘Ik had nooit gedacht dat ik zou trouwen’

De Nederlandse koningin Máxima had, voordat ze koning Willem-Alexander ontmoette, nooit verwacht dat ze zou trouwen. Dat vertelde de koningin tijdens een uitgebreid tv-interview met Matthijs van Nieuwkerk ter ere van haar vijftigste verjaardag. ‘Ik vond het heel moeilijk te denken dat ik een persoon zou ontmoeten die net zo verliefd zou zijn als ik op hem’, aldus Máxima

Het antwoord volgde op de vraag van Van Nieuwkerk over een anekdote van Máxima, die geschreven staat in de biografie van Marcia Luyten. Een vriendin van de koningin zou in haar jongere jaren tarotkaarten hebben gelegd om in de toekomst te kijken van Máxima’s liefdesleven. Die zei dat ze een ‘bijzondere man’ zou ontmoeten.

‘Ik had niet verwacht dat ik ooit zo trouwen’, vertelde ze. ‘Ik vond mijn werk en passies belangrijk. Daar moest ik voldoening uit halen.’ Voor de Nederlandse koningin leek het vinden van de ware liefde gecompliceerd.

Máxima ontmoette Willem-Alexander in 1999 in Sevilla, maar het was geen liefde op het eerste gezicht. De Argentijnse nam foto’s op een feest en de daar ook aanwezige Willem-Alexander dacht aanvankelijk dat ze een paparazzo was. ‘Het was geen goede start’, lachte ze.

Uiteindelijk verhuisde ze wel naar Nederland voor hem: ‘Mijn man is erg persistent. En ik ben blij dat hij dat toen was, want ik vond hem heel leuk.’

Toen de eerste foto van het koppel in de media verscheen, ging de koningin met een zwarte pruik op door het land om in cafés onopgemerkt bitterballen te eten. ‘Meestal alleen, soms met een vriendin. En zo mijn Nederlands oefenen’, aldus de koningin. ‘Ik moest Nederland leren kennen. En de Nederlanders leren kennen.’

Haar huwelijksdag was de gelukkigste dag van haar leven, ‘maar ook tegenstrijdig’, volgens Maxima, omdat haar vader niet aanwezig was. ‘We krijgen niet altijd alles wat we willen.’

Liefde voor familie

De koningin verloor in 2018 haar zus Inés (33), die aan depressies leed. Daarover zegt ze: ‘Het heeft een paar jaar gekost, maar ik denk aan haar met een heel grote glimlach.’

Ook als het over haar kinderen gaat, glinsteren haar ogen. Haar oudste dochter is de toekomstige koningin van Nederland, maar ‘ik zie haar nog steeds als mijn kleine baby’, zegt ze. ‘Ik zie een meisje dat het heel goed doet en heel verantwoordelijk is.’ Volgens de koningin is haar oudste dochter zich bewust van haar toekomst en gaat ze daar heel goed mee om. ‘Ze neemt haar tijd, maar ze is een heerlijk mens. Dat voorop.’

Spijt van Griekenland-reis

Máxima vertelt dat ze stiekem blij is dat ze door corona meer tijd kan doorbrengen met haar kinderen: ‘Ik moet zeggen: ik reisde een beetje te veel voor corona. Ik ben ook ergens stiekem een beetje blij dat ik minder moet reizen.’

Over de controversiële vakantie naar Griekenland, toen reizen in oktober werd afgeraden, zegt ze: ‘Ik werk heel hard om dingen te bereiken, en als zo’n vakantie die eigenlijk weinig voor ons betekent dan zoveel effect heeft, doet dat pijn aan mijn hart. Het was een inschattingsfout’, aldus de koningin naar aanleiding van een vraag over de dalende populariteitscijfers van het koningshuis. ‘Ik denk dat we ons moeten blijven focussen op ons werk en naar de toekomst moeten kijken’, aldus Máxima.

Willem-Alexander omschrijft ze als ‘mijn anker’. ‘Hij houdt mij scherp en duwt me in de goede richting om echt mijn werk te doen. Ook is hij een heel goede vader met veel humor.’