Argentinië voert 30 dagen geen rundvlees uit

Argentinië schort voor minstens dertig dagen de uitvoer van rundvlees op. De regering van het Zuid-Amerikaanse land hoopt op die manier de prijsstijgingen in eigen land te temperen.

Argentinië is de op drie na grootste uitvoerder van rundvlees in de wereld. Vorig jaar vertrok 819.000 ton naar het buitenland. China, Duitsland en Israël zijn de voornaamste klanten.

President Alberto Fernandez had zondag al zijn bezorgdheid uitgedrukt over de stijgende voedingsprijzen. De prijzen in Argentinië zijn in de voorbije twaalf maanden met 46,3 procent gestegen, bleek uit cijfers van statistiekbureau Idec. Daarom besloot Fernandez de onorthodoxe maatregel in te voeren gedurende 30 dagen. De regering heeft voor die periode een set van noodmaatregelen voor de sector voorzien .

De termijn van de maatregel kan ingekort worden indien de implementatie ervan tot ‘positieve resultaten’ leidt, aldus de regering in een verklaring.

Door de coronapandemie is het bruto binnenlands product van Argentinië met 9,9 procent gekrompen in 2020. De overheid lanceerde een aanzienlijk economisch steunpakket, waarbij fors geld werd bijgedrukt.

De Argentijnse rundvleesexport stijgt al vier jaar en bereikte volgens rundvleesgroep Ciccra een record in de eerste twee maanden van 2021.